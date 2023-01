Georgina Rodríguez está de volta à Netflix. Depois do sucesso que foi a primeira temporada do reality show 'Soy Georgina', que estreou há precisamente um ano, os fãs da namorada de Cristiano Ronaldo poderão contar com novidades muito em breve.

Na sua página de Instagram, Gio partilhou um vídeo de promoção à segunda temporada, onde são reveladas novas imagens.

A publicação destaca igualmente o mês em que acontecerá a estreia: março.

Note-se que o reality acompanha Georgina durante a sua rotina, que tanto inclui levar os filhos à escola, como ir a um evento repleto de glamour. Espera-se que nesta temporada seja retratado o difícil momento do nascimento da filha, Bella Esmeralda, e a morte do irmão gémeo.

