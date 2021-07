George e Amal Clooney foram fotografados cheios de glamour para um jantar no Lago de Como, em Itália.

De acordo com o Page Six, os paparazzi 'apanharam' o casal no momento em que iam jantar com a família no luxuoso Grand Hotel Tremezzo.

Para a ocasião, o ator escolheu um fato cinzento e uma camisa branca. Por sua vez, Amal usou um elegante vestido branco.

Sabe-se ainda que a irmã de Amal, Tala Alamuddin, o seu marido e a mãe, Baria Alamuddin, não faltaram ao encontro.

