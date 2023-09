George Clooney colocou à venda a mansão que tem há 21 anos no Lago Como, segundo a revista italiana Oggi.

O agente imobiliário Yasemin Baysal, da Engel & Volkers, explicou que apesar de já terem sido estado a circular anteriormente alguns rumores sobre a venda da propriedade, "desta vez é verdade".

Sabe-se ainda que as estimativas do preço da casa do ator chegam atualmente a mais de 90 milhões de euros. O ator comprou a habitação por dez milhões de euros em 2002, de acordo com o The Washington Post.

De recordar que George Clooney está casado com Amal desde 2014 e ambos são pais dos gémeos Alexander e Ella, que nasceram em junho de 2017.