George Clooney está de luto pela morte do colega Scott L. Schwartz, com quem trabalhou em 'Ocean's 13'. O artista morreu no dia 26 de novembro, aos 65 anos.

"Aqueles que conheceram o Scott pessoalmente sabem que ele era uma pessoa alegre, cheia de vida, forte e amoroso, um amante de comida e de viagens", começou por dizer George Clooney numa nota enviada pelo representante à Variety.

"O Scott amava a vida e todos os que ele conheceu ao longo do caminho. Quando não estava a representar, passava o seu tempo a visitar crianças com cancro em hospitais", revelou.

"Sinto muito por saber que o Scott morreu. Fizemos três filmes juntos", destacou ainda Clooney, frisando que o colega era uma "alma gentil e vai fazer muita falta".