Tom Cruise continua no centro das atenções, depois do áudio viral onde o ator grita com os colegas da equipa do filme ‘Missão Impossível’ pelas falhas nas regras adotadas por causa da pandemia.

Entretanto, já foram algumas as caras conhecidas que mostraram o seu apoio ao ator, entre elas, George Clooney, que afirma que Tom “não reagiu de forma exagerada”.

“Ele não reagiu de forma exagerada porque é um problema”, disse Clooney, esta quarta-feira, quando marcou presença no ‘The Howard Stern Show’, da SiriusXM. Conversa que surgiu quando George estava a promover o novo filme, ‘The Midnight Sky’, como relata a revista People.

“Tenho um amigo que é assistente de realização noutro programa de televisão que teve quase exatamente a mesma coisa a acontecer, com uma resposta não tão extrema”, acrescentou, explicando que se fosse consigo possivelmente não teria reagido da mesma maneira que Tom Cruise, mas não deixa de apoiar o colega de Hollywood.

“Estás numa posição de poder e é complicado. Tens uma responsabilidade por todos os outros e ele está absolutamente certo sobre isso. E se a produção cair, muitas pessoas vão perder os seus empregos. As pessoas precisam de entender isso e ser responsáveis”, destacou.

Leia Também: Membros da equipa de filme com Tom Cruise pedem demissão