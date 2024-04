Quem ainda não sabia do talento de Geny Catamo, ficou a par dele no passado sábado, durante a partida do Sporting frente ao Benfica. O atleta moçambicano, de apenas 23 anos, marcou no início e no final do jogo e entregou assim, de 'mão beijada', os três pontos aos leões, levando ainda para casa o prémio de homem de jogo. No entanto, em casa já Catamo tinha o maior dos prémios.

O extremo do emblema verde e branco prepara-se para ser pai pela primeira vez. Na barriga da companheira, Jennifer Bule, está o primogénito de Catamo e não há dúvidas de que este é o período de maior felicidade na vida do novo craque de Alvalade.

Foi no final do dérbi, minutos depois de ter marcado 'do meio da rua' o golo que ditou a vitória no encontro, que Geny Catamo revelou que a mulher irá 'dar à luz'. "Dedico [o jogo] ao meu filho. A minha mulher está grávida e dedico-o aos dois. Espero que chegue a casa e receba um beijo também", fez notar, visivelmente emocionado.

Apesar de brilhar agora com o equipamento do Sporting, Catamo esteve perto de ser jogador do FC Porto. Em 2018, chegou a Portugal para fazer testes nos dragões, tendo acabado por seguir para o Amora. Precisou de apenas um ano para encantar o clube lisboeta e para lá se transferiu na época 2019/2020. Em dezembro de 2021 estreou-se pela equipa principal, mas acabou emprestado ao Vitória SC e, na época seguinte, ao Marítimo. Regressou a Alvalade para a época em vigor, em mais um ato de fé de Rúben Amorim, e foi capaz de conquistar um lugar de destaque no plantel. Atualmente, tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e desde o arranque da temporada já disputou 35 jogos, no total de 1997 minutos em campo, de acordo com a plataforma Transfermarkt.

De volta ao plano familiar, também com saudades vive Catamo. Os pais do jogador, Cipriano Catamo e Quitéria Paulinho, continuam a viver em Moçambique e em entrevistas dadas após o jogo do passado sábado deixaram expressa a vontade de viajarem até Lisboa para, pela primeira vez, verem o filho a jogar em Portugal.

