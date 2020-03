O novo coronavírus está a levar artistas de todo o mundo a anular espetáculos. Nas últimas horas, Madonna anunciou o cancelamento dos dois últimos concertos da digressão de promoção do álbum "Madame X", agendados para hoje e para amanhã no Le Grand Rex, em Paris, em França. Gaspar Varela, bisneto de Celeste Rodrigues, um dos músicos portugueses que acompanham a cantora em palco desde setembro do ano passado, ficou dececionado com a anulação.

"Chegou ao fim esta experiência magnífica", escreveu na publicação que fez nas redes sociais, elogiando publicamente a cantora de 61 anos, que desafiou a cantar "Fado pechincha", um dos sucessos da bisavó. "Estarei para sempre agradecido pela amizade, a aposta e a confiança que Madonna depositou em mim. Estarei para sempre agradecido pela linda homenagem que ela fez todos os dias à minha bisavó Celeste, à minha Lisboa e ao meu fado. Vou guardar para sempre as experiências vividas nestes nove meses e as amizades que fiz", garante o músico. "Saio desta experiência muito mais rico, mais crescido e mais decidido que será sempre na música que viverei", assegura Gaspar Varela.

O guitarrista português de 16 anos conheceu a intérprete de êxitos como "La isla bonita" e "Don't tell me" num dos serões musicais que a artista frequentou na capital portuguesa. O sobrinho-bisneto da fadista Amália Rodrigues chegou mesmo a ser convidado para passar o fim de ano com a bisavó e a cantora em Nova Iorque, nos EUA, no réveillon de 2018. Depois do lançamento do disco "Madame X", Madonna convidou-o a acompanhá-la na digressão que agora findou.