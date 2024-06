Ao receber o prémio de influenciadora do ano nos Prémios Marketeer 2024, na noite de quinta-feira, dia 27 de junho, Madalena Abecasis destacou-se logo no início do seu discurso.

Isto porque a 'influencer' brincou a dizer que tinha ganho o prémio de "desempregada do ano".

O momento foi depois destacado na sua página de Instagram. "Ganhei, finalmente, o prémio de desempregada do ano!!!! Obrigada Marketeer e todos os que votaram pelo prémio de Influencer do Ano, em breve recebem uma caixa de suborno em casa", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na publicação abaixo.

