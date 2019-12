Ao recordar a vida difícil no mar na pesca do bacalhau, falando das dificuldades que passaram, Guilherme Piló e Alcino Clemente estiveram esta quarta-feira no ‘O Programa da Cristina’.

Um momento que não ficou marcado apenas pelas histórias dos pescadores. Isto porque Guilherme acabou por comentar o salário de Cristina Ferreira comparando-o com o seu. Um comentário que surpreendeu tudo e todos.

A dada altura, Guilherme revelou quanto é que ganhava. “Trouxe 16 contos de rei para Portugal - em seis meses, não era um mês”, partilhou.

“Se fosse um mês dava melhor”, acrescentou a apresentadora que não tardou a ter resposta do pescador: “Oh filha mas você ganha numa hora mais do que eu ganho em seis meses”.

Palavras que Cristina não deixou passar em branco. "Sabe lá quanto é que eu ganho... Sabe lá quantos anzóis é que eu lanço aqui por dia", disse a apresentadora, entre as gargalhadas de todos os presentes.

