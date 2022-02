Os principais rostos da TVI celebraram com enorme alegria os 29 anos da estação na gala de aniversário que este sábado, dia 19, decorreu no Casino Estoril.

A celebração foi feita no palco e em direto para que os espetadores tivessem oportunidade de assistir, mas a festa prolongou-se pela noite dentro e já longe do olhar das câmaras.

Para pós-gala, a chamada 'after party', Cristina Ferreira deixou de lado o brilho com o qual se apresentou em palco e optou pelas rendas e transparências. O look foi divulgado nas redes sociais da apresentadora.

Mas há mais para mostrar. A diretora de ficção e entretenimento do canal deu ainda a conhecer as imagens que marcaram os bastidores da gala e até alguns segredos. Sabia que, por exemplo, o segundo vestido usado por Cristina Ferreira no evento só foi experimentado quando este mudou de roupa no intervalo da emissão?

"Micaela Oliveira, experimentei este vestido apenas no intervalo em que me troquei. Tudo certo", revela a apresentadora, desvendando assim quem foi a estilista desta peça.

