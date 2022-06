Lisboa voltou a encher-se de brilho para receber o maior evento do Canal E! em Portugal, os Prémios E!. A gala de entrega de prémios decorreu esta quarta-feira, 1 de junho, no Teatro Capitólio, em Lisboa, e contou com a presença das maiores e mais conhecidas celebridades nacionais.

A cerimónia foi conduzida por Olivia Ortiz, contando também com a presença de Lee Raftery, Managing Director for EMEA da NBCUniversal International Networks, e ainda os jurados desta edição.

Os grandes vencedores de 2022

E! Revelação - Laura Dutra;

E! Carreira - Simone de Oliveira;

E! Música - David Carreira;

E! Icon - Inês Aires Pereira;

E! Red Carpet Homem - Afonso Pimentel;

E! Red Carpet Mulher - Filomena Cautela.

Quanto aos looks da noite, espreite as imagens na galeria e avalie ao pormenor os melhores modelitos.