Gabriella Windsor regressou aos eventos públicos esta terça-feira, 18 de junho, para assistir às corridas de cavalo da Royal Ascot.

Este regresso aconteceu quatro meses após a morte do marido, Thomas Kingston.

Tendo em conta o contexto, todas as atenções ficaram focadas na prima de Carlos III, que recebeu o carinho dos presentes, conforme poderá ver pelas imagens na galeria.

A aristocrata, de 43 anos, participou inclusive no desfile de carruagens, tendo se feito acompanhar pela princesa Ana, Peter Phillips e John Warren.

Esta não foi a primeira vez que Gabriella Windsor surgiu em público, uma vez que participou igualmente no Trooping the Colour, a celebração oficial de aniversário do rei. Contudo, neste evento, acabou por passar despercebida.

Recorde-se que Thomas Kingston morreu no dia 25 de fevereiro, aos 45 anos, na sequência de um "ferimento de bala na cabeça", conforme revelado pela autópsia.