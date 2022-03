Gabriela Santana, antiga concorrente da 'Casa dos Segredos', foi alvo de duras críticas depois de ter mostrado nas redes sociais um dos disfarces de Carnaval que elegeu para viver a época festiva em 2022.

O traje, típico de uma escola de samba, deixava à vista o rabiosque da jovem algarvia, facto que motivou duras críticas e até comentários ofensivos.

Perante as mensagens pouco simpáticas de que foi alvo, Gabriela resolveu reagir.

"Esta fotografia é dedicada a todas a mulheres que me enviaram mensagens e comentários depreciativos, entre eles 'tristeza, que nojo, pouca vergonha'. É nada mais que minha bunda e a cara de uma amiga que representa perfeitamente todas as pessoas bem resolvidas que me viram nesse dia", começa por afirmar ao mostrar a controversa imagem na sua página de Instagram.

"Porque neste dia, eu estava apenas a ser livre, não desrespeitei ninguém! Eu nem sou daquelas que olha de lado para outras mulheres, se as vejo lindas sou a primeira a dizer, mesmo que não conheça a pessoa A Gabriela de 15 anos nunca imaginaria que este dia iria acontecer, essa menina de 15 anos usava calções de banho de homem para ir à praia por vergonha das suas pernas e rabo. Hoje sinto-me bem comigo mesma e faço o que me apetecer com o meu corpo", declara, respondendo assim a todos os que condenaram a sua escolha.

