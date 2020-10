Jorge Gabriel partilhou com os fãs um momento muito emotivo. O apresentador decidiu despedir-se de Tony Lemos (António Lemos), um dos fundadores da banda Santamaria que morreu esta semana. Tinha 48 anos.

"Fui despedir-me do Tony Lemos. Pais destroçados, - os pais nunca deveriam ver os filhos partir - mulher em cacos, banda órfã da alma dos Santamaria, amigos incrédulos", começou por escrever na sua página de Instagram, esta quinta-feira.

"Que tamanho desespero pode levar alguém a não descobrir uma solução no meio do desespero? Para os que julgam o mundo do show bizz apenas um rol de luxos e prazeres, 2020 trouxe-nos dois exemplos de uma faceta humana que pode atingir qualquer um, em estados de depressão sem retorno", acrescentou, recordando também a morte de Pedro Lima, que partiu no passado mês de junho.

"Descansa em paz. Linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio 800 209 899", rematou.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

