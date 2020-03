"No Alentejo sinto-me tranquila e segura. As regras da DGS foram e voltaram comigo e com os meus filhos. Ao chegar a Lisboa preparei um saco com vários livros e filmes para levar aos meus pais e ainda uma carta do Filipe em nome dos três. Fui até casa dos meus pais e pela primeira vez, não subi", assim começou por se dirigir aos fãs a apresentadora Fátima Lopes, destacando na sua página do Instagram a grande preocupação que tem neste momento com os seus pais, que por serem idosos pertencem ao grupo de risco na pandemia da Covid-19.

"Coloquei o saco no elevador e carreguei no botão. Que estranho... Já na rua, cumprimentei-os pela janela. Ambos sorriam, mas para mim foi doloroso. Não os abracei nem beijei, como de costume. Fui-me afastando no carro e eles ali ficaram a acenar, por trás da janela, até eu desaparecer no horizonte. Passado um pedaço, já em casa, recebo uma chamada da minha mãe. Estavam os dois muito emocionados com a carta de amor e de preocupação, do meu filho. Aquela carta tinha-lhes renovado a esperança e a resistência a este isolamento. Até porque o Filipe escreveu uma nota pedindo que lhe respondessem também numa carta", relatou, referindo que a família vai manter a comunicação por carta.

"E parece que aconteceu magia. As magníficas cartas, entretanto esquecidas, voltaram. Na verdade o que os meus pais receberam foi um saco cheio de amor, afecto, cuidado e mimos. Mesmo sem nos tocarmos. O Coronavirus tem muitas coisas más, mas tem a virtude de nos obrigar a reinventar formas de continuar a dizer 'eu amo-te'", rematou.

