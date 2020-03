A seguir as recomendações de prevenção da pandemia do novo coronavírus, Fátima Lopes decidiu ficar em casa com os filhos nos próximos dias. Decisão que a levou a cancelar um jantar de amigas marcado para a noite de sexta-feira.

"Hoje tínhamos combinado jantar de 'mãe e filhas'. Mas o isolamento voluntário, para o bem de todos, dita que fiquemos em casa e foi o que fizemos", porém, a apresentadora encontrou uma original solução para que conseguissem encurtar a distância e não deixassem de estar juntas.

"Mas não foi por isso que deixámos de estar juntas! Cada uma, na sua casa, brindámos à amizade e à esperança de que em breve nos possamos voltar a abraçar, em segurança. Para que isso aconteça, temos todos de respeitar as recomendações da Direção-Geral da Saúde e agir em conjunto. Estamos todos juntos! Mesmo que os abraços estejam mais distantes", acrescentou a 'rainha' das tardes da TVI ao mostrar as imagens da videochamada que fez com as amigas ao jantar.

