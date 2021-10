Lourenço Ortigão foi o anfitrião do evento 'Worten Cozinhas – Projetamos, Construímos, Equipamos'. O apresentador foi escolhido para testar as novas cozinhas da marca e desafiado a cozinhar um brunch ao vivo para outras figuras públicas.

Terminado o seu trabalho na cozinha, o ator conversou com os jornalistas sobre a sua recuperação na sequência do acidente de mota que lhe provocou uma lesão no joelho e contou-nos tudo sobre o seu novo projeto: a próxima novela da SIC

As cenas ousadas na série 'O Clube'

Acabado de chegar à SIC, Lourenço Ortigão integrou o elenco da terceira temporada da série 'O Clube', um projeto onde protagonizou cenas ousadas ao lado de Ana Marta Ferreira.

"Para mim não é nada de especial. A Ana Marta Ferreira é nossa amiga", afirma Ortigão, garantindo que não tem qualquer tipo de constrangimento em cenas mais ousadas.

"Mal seria se tivéssemos constrangimentos nesta fase da nossa vida, nós já ultrapassámos essa fase", assegura, referindo-se ao seu caso, a Ana Marta Ferreira e também à namorada Kelly Bailey.

Além das cenas de sexo, Lourenço Ortigão chega mesmo a aparecer nu num dos episódios de 'O Clube'. E também a nudez é encarada com a mesma naturalidade. "Sou muito descontraído em relação a essas coisas. Se for uma nudez gratuita, faço resistência. Agora, se houver uma consistência dramatúrgica por trás, que sentido faria deixar-me desconfortável? Quando abraçamos as personagens sabemos para o que vamos", reforça, garantindo que na sua opinião o resultado final de toda a série "ficou excelente".

"Faz-me mais confusão não poder treinar há seis meses e ter de fazer uma série em que estou mais exposto", admite, lamentando não ter no momento a forma física a que sempre se habituou.

"Fui aconselhado a não andar de mota. Se tivesse outro acidente, teria consequências muito mais graves"

Em junho deste ano, Lourenço Ortigão sofreu um aparatoso acidente de mota que lhe provocou uma lesão no joelho. Em processo de recuperação há vários meses, o ator encontra-se ainda impedido de fazer uma das coisas que mais o anima: correr.

Lourenço confessa que a recuperação vai ainda demorar mais do que o previsto, por isso o plano é dentro de meses começar a correr aos poucos.

Desde o acidente, o ator não voltou a andar de mota e não sabe ainda se algum dia voltará a fazê-lo. Para já, o conselho do médico é claro. "Não ando de mota porque fui aconselhado a não o fazer e porque não me posso dar ao luxo de ter mais um acidente. Devido aos outros dois que já tive, teria consequências muito mais graves neste momento", confessa.

"Fisicamente, se tivesse algum impacto agora era muito mais grave, muito mais grave mesmo", reforça, explicando que não ganhou nenhum trauma ou medo, mas sim respeito pelo imprevisível. "Não tenho medo nenhum, tenho é respeito pelo imprevisível. Neste caso eu não podia fazer absolutamente nada em relação ao acidente, não tive culpa absolutamente nenhuma", atesta.

O novo grande desafio: a próxima novela da SIC

Após vários anos na TVI, Lourenço Ortigão decidiu em agosto deste ano começar uma nova etapa na SIC. Ainda a conhecer os cantos à casa, o ator prepara-se para em breve estrear-se como protagonista do próximo grande projeto daquele que é agora o seu novo canal.

"É normal que, ao ir para a SIC, exista uma vontade do canal em colocar-me a fazer um papel em que eu possa dar a cara pelo projeto", assume Ortigão, que na altura em que se mudou afirmou ter vontade de experimentar novos desafios (diferentes dos que tinha na TVI).

Apesar de assumir que, para já, o desafio não é assim tão diferente, já que volta a ser protagonista de uma novela, Ortigão realça o facto de estar a fazer "bastantes séries" na SIC e de existir a vontade de fazer deste protagonista um personagem diferente de todos os outros.

"Trabalhar agora numa novela, ao fim destes anos e com um elenco tão bom, é muito bom", enaltece o ator, que há três anos não fazia parte de uma novela.

Será que Ortigão está preparado para voltar ao ritmo de gravações? "Nunca estás preparado para voltar a este ritmo. Nós sabemos o que é fazer uma novela e, não vamos mentir, é uma coisa difícil para todos e principalmente para quem tem este papel que vou fazer agora", assume.

Ainda que se avizinhem tempos de grande azáfama, o apoio de Kelly Bailey fará toda a diferença. "Nós trabalhámos muito juntos, por isso compreendemo-nos bem e temos uma ótima cumplicidade e comunicação", garante, dando conta de que tem plena noção de que pode contar com a compreensão e ajuda da namorada.

Se no 'mundo real' o seu coração está entregue a Kelly Bailey, na ficção será Filipa Areosa o seu par romântico. "Já nos conhecemos há muito tempo, por isso, está a correr bem. É mais fácil porque já temos à-vontade", diz ao referir-se ao trabalho com a colega e amiga.

Nesta trama, que Lourenço Ortigão promete ser "uma novela mais simples", vão estar muitos outros rostos que recentemente deixaram a TVI para se juntarem à ficção da SIC, entre eles Luís Esparteiro, Dalila Carmo ou até mesmo Sandra Faleiro - que fará de mãe da personagem de Ortigão.

"A nós não nos interessa muito quem é que vem da TVI ou da RTP", assegura o ator, enaltecendo apenas a qualidade técnica do projeto. "Os textos são porreiros, o elenco é espetacular, a equipa de realização e direção de atores é espetacular e o ambiente é bom", completa.

