Lourenço Ortigão conversou com a imprensa no âmbito do evento 'Worten Cozinhas – Projetamos, Construímos, Equipamos', no qual teve o papel de anfitrião, e reagiu aos rumores que davam conta de que teria ficado desiludido por não lhe ter sido dada na SIC a oportunidade de se estrear como apresentador.

"Acabou por haver uma onda de notícias a dizer que eu estava desagradado por não ser apresentador. Isso não é verdade. Eu sou é uma pessoa de desafios", garante o ator, que em agosto trocou a TVI pela SIC.

Ainda que não esteja desagradado e que a apresentação não seja, para já, a sua prioridade, o ator garante estar aberto a novos desafios.

"Não tenho intenção de me tornar um apresentador, para já. Considero-me um ator, e sempre quis focar-me nessa área, onde sei que sou bom e tenho coisas para melhorar. Agora, se surgir um formato que seja interessante, e que exista essa oportunidade, eu vou fazer", assegura, explicando que terá sempre de ser um projeto que "faça sentido" para si.

"O que sempre disse é que quero sentir que existe alguém a pensar em coisas para me propor, para mim. Estou aqui para as avaliar e também para sugerir quando é preciso", reforça o ator, que aquando da sua mudança para a SIC afirmou estar em busca de novos desafios.

"Claro que se me disserem para fazer um single, muito dificilmente aceitaria. Mas nós na nossa área temos de ser desafiados a sair da zona de conforto e a experimentar coisas novas, e a área da apresentação é uma coisa que nunca vou colocar de parte. Pode ser interessante, mas se for um formato com o qual me identifique e sem ser forçado", afiança.

"Se o Daniel Oliveira se lembrar de trazer um formato que seja interessante para mim, e que eu ache interessante, vou abraçá-lo", garante, por fim.

Para já, Lourenço Ortigão prepara-se para brilhar como protagonista da próxima novela da SIC. Uma trama que junta vários atores vindo da TVI, mas cujo nome não foi ainda revelado.

