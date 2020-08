Sónia Tavares não começou o domingo da forma esperada (e tão pouco como desejava). Como contou nas redes sociais, confundiu as datas de um compromisso profissional, o que a levou a ir a Lisboa em vão.

A viver em Alcobaça, a vocalista dos The Gift partilhou a sua frustração com os seguidores numa publicação cheia de humor.

"Esta é a cara de quem se levantou no domingo de manhã para ir trabalhar lá na capital, gastou 20 paus de gasolina e bateu com o nariz na porta, porque afinal era só amanhã. Saloia um dia...", escreveu na legenda de um vídeo em que aparece a 'consolar-se' com um bolo.

Leia Também: Agir regressa aos palcos: "Serei o melhor anfitrião possível"