A noite deste sábado, dia 29, é especial para Agir. Depois de vários meses afastado dos palcos, devido ao impacto da pandemia da Covid-19, o artista prepara-se para cantar diante do público numa atuação que vai tomar lugar em Faro.

Entusiasmado com esta retoma da normalidade, o filho de Helena Isabel e Paulo de Carvalho recordou os fãs da importância de marcarem presença.

"E hoje volto ao palco. Aquele sentimento agridoce de voltar às oficinas do que amo mas com as máquinas ainda a meio gás. Cabe-nos a todos fazer com que as máquinas voltem a trabalhar a todo o vapor. A música sempre me deu mais alegrias que dissabores, mais amigos e gente boa que invejas e desamores. E hoje não será diferente. Vou estar com dois amigos em palco a cantar histórias da minha vida e que, tanto quanto sei, já fazem um pouco parte das vossas também. Mas, para que se faça História, e mais histórias sejam escritas, cantemos a uma só voz. Ninguém vive sem música e música não vive sem os girassóis. Faro espera-vos e eu farei questão de ser o melhor anfitrião possível", desabafou nas suas redes sociais.

