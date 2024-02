Frederica Lima usou a sua conta no Instagram para fazer uma partilha carinhosa com o seu 'cãopanheiro'.

A ex-concorrente do 'Big Brother' publicou um conjunto de fotografias com o patudo e deixou um pequeno texto, no qual reflete sobre liberdade, agradecendo ainda aos seus seguidores pelas mensagens de apoio que tem recebido.

"Liberdade traz tranquilidade e felicidade. Liberdade de ser, de pensar, de fazer o que mais gosto, liberdade na minha própria casa, na minha própria vida. Sou livre e não há sensação melhor que esta", começou por escrever.

"Tenho muito amor, tenho muito carinho, tenho bons amigos, tenho os meus sonhos e continuo a trabalhar para os conquistar. Estou feliz, serena e a evoluir. Um grande beijinho a todos e obrigada a todos vocês pelo apoio e todas as mensagens que me têm enviado. Partilho algumas fotografias com este companheirão leal, apaixonado e apaixonante, que agora também faz parte da nossa vida", acrescentou.

Veja as fotografias na publicação abaixo.

