A antiga concorrente da edição de 2022 do 'Big Brother' usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia com Patrícia Silva, dedicando-lhe algumas palavras.

"Saudades da minha maninha! Não tenho tido tempo para acompanhar o 'BB', espero que eles se estejam a divertir na medida do possível. Gosto muito da Patrícia, é minha maninha para a vida", começou por escrever a ex-concorrente, deixando depois rasgados elogios à amiga.

"Genuína, verdadeira, leal e frontal. A Patrícia não tem papas na língua, o que ela sente, ela diz. A Patrícia não vai nunca deixar de ser quem é por jogo nenhum. Uns dias mais alegre, outros mais triste ou pensativa. É ela! Sem máscaras nem tretas. Força, miúda", concluiu.

