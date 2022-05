Grávida pela primeira vez, Marta Melro quis marcar esta fase especial com uma mudança de look. E eis que apareceu de imagem renovada esta sexta-feira, dias antes de soprar as velas pelo 37.º aniversário.

Nas redes sociais, a atriz mostrou aos seguidores que o cabelo curto deu lugar a extensões e franja - resultado com o qual não podia estar mais satisfeita.

"Gosto de mudar porque sim, gosto porque me apetece, gosto porque não me interessa se 'ah curto fica melhor, comprido fica melhor, ou loiro , ou castanho'. Mudo porque é divertido. E cá entre nós , isto é tipo um milagre da malta que alinha nas minhas loucuras, porque o meu cabelo estava demasiado curto para aventuras", escreveu na legenda da publicação.

Curioso com o resultado? Espreite abaixo.

