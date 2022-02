Maria João Ramos e Francisco Tomé, casal que se conheceu no programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', vive uma fase particularmente frágil.

Ambos aguardavam a chegada do primeiro filho em comum, contudo, a gravidez de Maria João teve problemas, sendo interrompida às 13 semanas, no final do passado mês de janeiro.

"Não foi planeado, mas foi muito desejado. Quando soubemos, claro que ficamos felizes", revelou numa entrevista a João Baião e Diana Chaves no programa 'Casa Feliz'.

"No dia 25 de janeiro foi quando disseram para ir fazer a primeira consulta. A médica que me fez a ecografia disse que o coração parou e que o crânio estava sete milímetros maior do que devia e que estava a surgir uma má formação", explica Maria, notando que foi aconselhada pela médica a terminar com a gestação.

"Tenho tido apoio de mulheres desconhecidas que me enviam testemunhos de que já lhes aconteceu. A homens também, a desejarem-me o melhor", diz ainda, agradecendo por todo o apoio e carinho que tem recebido.

Por seu turno, Francisco Tomé tem procurado apoiar a companheira como consegue, confessando que neste momento tem-se refugiado no trabalho para lidar com a dor.

Eis o momento da entrevista.

