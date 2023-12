Devido aos "atos violentos" de Francisco Monteiro após a gala, o 'Big Brother' decidiu castigar o concorrente: está fora da prova do melhor jogador da semana.

Esta decisão foi comunicada na tarde desta segunda-feira, dia 11 de dezembro, tendo sido depois destacada na página de Instagram do reality show da TVI.

"Francisco Monteiro está fora da prova do melhor jogar da semana", revelaram junto de um vídeo do momento em que anunciaram a decisão à casa mais vigiada do país.

De recordar que esta tarde a TVI já tinha destacado na mesma rede social que iriam fazer um comunicado. Leia Também: Nova sanção? Casa do 'Big Brother' vai receber comunicado