Radiante com o nascimento do primeiro rapaz, Francisco Garcia vive uma fase muito feliz e tem partilhado várias imagens na sua página de Instagram.

Depois de ter anunciado o nascimento do filho, Francisco, no dia 22 de junho, o apresentador contou que o bebé já está em casa com a família.

Esta sexta-feira, Francisco Garcia publicou uma fotografia em que aparece com o bebé e a companheira, Sofia Garcia, e disse: "Vamos para casa de braços e corações cheios".

De recordar que o apresentador e a companheira são também pais de duas meninas, Teresa, de sete anos, e Mercedes, de quatro.

