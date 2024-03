Francisca Pereira usou as redes sociais para assinalar o Dia do Pai.

A mulher de Ricardo Pereira partilhou um conjunto de fotografias do marido com os três filhos do casal, Vicente, Francisca e Julieta, na qual todos aparecem na praia e também na piscina.

"O responsável pelo melhor de mim! Bom dia do Pai meu grande amor!", escreveu Francisca na legenda das fotografias, que pode ver na galeria.

