No último Natal, a família de Ricardo e Francisca Pereira cresceu.

O casal adotou um cãozinho, Bosco, que faz as delícias dos três filhos de ambos.

Esta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, Francisca publicou uma fotografia na qual se pode ver o patudo no jardim, uma imagem com a qual a família celebra os quatro meses do cãozinho.

"Bosco. Quatro meses. Sim, cantámos os parabéns e oferecemos um osso de presente, já agora reparem na pose só estilo", escreveu, na legenda da foto.

