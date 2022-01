Depois de ficarem noivos, Megan Fox e Machine Gun Kelly fizeram as malas e embarcaram rumo à Europa para uns dias com amigos.

Itália foi o destino escolhido para as férias e já foram partilhadas as primeiras imagens, que revelam que o casal se encontra no Lago de Como, na Lombardia.

Esta quinta-feira, a atriz e o músico andaram de barco e aproveitaram para conhecerem a cidade de Bellagio.

