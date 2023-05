Junto de Virgílio Castelo, Maria Elisa Domingues estrou-se no teatro com a peça 'Cartas de Amor'. A jornalista subiu ao palco do Auditório Taguspark, em Oeiras, na noite de quinta-feira, dia 4 de maio, e contou com a presença de várias caras conhecidas.

Nesta galeria reunimos algumas imagens captadas durante o espetáculo e também fotografias que marcam a presença de figura públicas como a apresentadora Bárbara Guimarães ou a diretora-geral da Saúde Graça Freitas.

De recordar que Ruy de Carvalho também esteve na plateia e além das várias palmas que recebeu, também fez questão de deixar algumas palavras.

Leia Também: Ruy de Carvalho: "O público é que é o nosso Ministério da Cultura"

No final da peça, Maria Elisa e Virgílio conversaram com os jornalistas.

Leia Também: "A fibromialgia pode ser muito limitante. Tem de se ser lutador"

Bárbara Guimarães falou com o Fama ao Minuto, não tendo poupado nos elogios à peça e acabou também por falar da maternidade.

Leia Também: Maternidade? "É um amor, paixão incondicional e uma aventura constante"