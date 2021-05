Joana Machado e Eduardo Madeira deram as boas-vindas à segunda filha em comum, a pequena Carolina, esta terça-feira, e a família não podia estar mais radiante com a bebé, a começar por Leonor, a filha mais velha do casal.

Na manhã deste sábado, Joana deu a conhecer nas suas redes sociais o momento em que as irmãs se viram pela primeira vez: Com um sorriso rasgado, Leonor segura a recém-nascida ao colo, que veste um equipamento do Sporting.

"A Leonor ao ver a Carol pela primeira vez", escreveu a mamã babada na legenda da publicação.

Recorde-se que Eduardo Madeira é ainda pai de um rapaz, Rodrigo, de 20 anos, que nasceu de um relacionamento passado.

Leia Também: Joana Machado Madeira partilha primeira foto com a filha recém-nascida