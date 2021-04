Foi na terça-feira, dia 27, que a família de Joana Machado e Eduardo Madeira aumentou com o nascimento da segunda filha em comum do casa, a bebé Carolina.

Depois do comediante ter dado a notícia nas redes sociais, foi a vez da companheira destacar uma fotografia com a recém-nascida. Na manhã desta quinta-feira, Joana deu a conhecer a primeira foto em que aparece com a pequena Carolina, apresentando-a assim aos seus seguidores.

"Bem-vinda, Carol", escreveu na legenda da publicação.

Vale referir que Joana e Eduardo são ainda pais de Leonor, de sete anos. O humorista é ainda pai de um rapaz, Rodrigo, de 20 anos, fruto de um relacionamento anterior.

