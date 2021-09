Os filhos de Elton John e David Furnish regressaram às aulas esta quarta-feira, dia 8, e o início do ano letivo foi destacado nas redes sociais do marido do músico.

Em modo 'pai babado', David publicou uma foto em que Zachary, de 10 anos, e Elijah, de oito, aparecem com as fardas escolares, de costas para a câmara para proteger a sua identidade.

A foto destacou-se pelo facto dos meninos aparecerem bem crescidos, nomeadamente por estarem quase da mesma altura, apesar dos dois anos de diferença. Ora veja.

Leia Também: Elton John ajuda Ed Sheeran com look para noite de gala