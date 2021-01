Uma fotografia partilhada por Hulk na sua página de Instagram originou o rumor de que a mulher, Camila Ângelo, estaria grávida. Isto porque no registo o jogador aparece com a mão na barriga na companheira e na legenda do mesmo escreveu "+1".

Dada a interpretação dos fãs, Hulk recorreu aos Stories para esclarecer que se estava a referir a mais um treino na companhia da cara metade.

"Ela não está grávida. Como já falei, quando ela estiver, eu mesmo comunico", garantiu ainda ao colunista Leo Dias.

Recorde-se que Hulk é já pai de Ian, Tiago e Alice, frutos do casamento passado com Iran Ângelo, tia da sua atual mulher.

