Rita Pereira terminou a noite de sexta-feira 'mimando' os seus seguidores com uma nova fotografia do seu filho, o bebé Lonô, de apenas um ano.

A imagem, apesar de proteger grande parte do rosto do menino com um emoji, parece ter sido suficiente para esclarecer a grande dúvida da maioria dos fãs: Com quem é parecido o bebé Lonô?

"Ele é muito parecido com o papá", apontou uma seguidora. "Mesmo parecido com o papá", lê-se num outro comentário.

Os fãs parecem não ter dúvidas de que Lonô é a cara de Guillaume Lalung. E o leitor, concorda?

