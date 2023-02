Muito tem dado que falar a fotografia de Jamie Dornan em Portugal, o ator de 'As 50 Sombras de Grey' que aceitou posar durante uns segundos com Rui Baptista, antigo concorrente do 'Big Brother 2021', a pedido do próprio. Ainda assim, ficou no ar a pergunta: mas em que local foi registada esta imagem?

Tudo aconteceu em Sesimbra, mais concretamente perto da Capela de Alfarim. Embora se soubesse que Rui Baptista vive perto desta zona, ainda não tinha sido confirmado o local em que a fotografia havia sido tirada.

Nas redes sociais, o presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Jesus, reagiu à informação. "O que melhor conheço da foto... é a Capela de Alfarim", brincou o autarca.



© Reprodução Facebook

