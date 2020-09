Depois de três anos dedicada a dar palestras e cursos sobre comunicação, Teresa Guilherme voltou às luzes da ribalta no palco onde o público tanto a queria ver: a apresentação do 'Big Brother'. Um regresso que aconteceu pela mão de Cristina Ferreira, a atual diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Teresa Guilherme voltou no passado domingo, dia 13, para a estreia do 'Big Brother - A Revolução' e Cristina Ferreira não deixou de marcar presença nos bastidores, registando mais tarde um momento para as redes sociais.

"Há 17 anos foi a Teresa Guilherme que disse na TVI: 'Há uma miúda no estágio que pode ser boa para apresentar os extras do Big Brother'. Hoje só lhe devolvo o que me deu. A minha vida", afirmou na legenda da publicação.

A imagem e as palavras da diretora deixaram o público enternecido, pelo que destacamos este momento como a Foto da Semana.

