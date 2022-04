Esta foi uma semana marcante na vida de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodríguez. No passado dia 18 de abril, o craque português e a companheira fizeram um duro comunicado nas redes sociais onde revelaram que um dos filhos gémeos - nomeadamente o menino - tinha morrido no parto.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", referiram, à época.

O apoio aos pais depois da trágica notícia não tardou em chegar. Nas redes sociais, foram muitas as figuras públicas que deixaram uma mensagem de carinho e solidariedade. A jornalista Judite Sousa foi uma das personalidades que se destacou, até porque melhor do que ninguém, conhece bem a dor que o jogador e Georgina sentiram.

Tendo faltado ao jogo do Manchester United frente ao Liverpool, CR7 não foi esquecido pelos adeptos que assistiram à partida. No minuto 7, todas as pessoas que se encontravam no estádio participaram num aplauso arrepiante como forma de apoio ao atleta.

Ontem (21 de abril), Cristiano e Geo, como carinhosamente é tratada, partilharam a primeira fotografia em família onde é possível ver a bebé recém-nascida. Ainda não se sabe o nome da filha.

Fotografia em família partilhada por Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. O casal surge com os filhos - Cristianinho, os gémeos Mateo e Eva, Alana Martina e a filha recém-nascida. © Reprodução Instagram/ Cristiano Ronaldo

