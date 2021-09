A semana começou com um escândalo no futebol. O futebolista português Rúben Semedo foi acusado de violar uma jovem de 17 anos.

O jogador do Olympiacos foi detido pelas autoridades gregas, mas acabou por ser libertado esta quinta-feira depois de pagar uma fiança de 10 mil euros.

O caso está agora a ser investigado pelas autoridades e a fazer correr tinta na imprensa.

Entre os famosos foram muitas as reações públicas sobre o tema, com destaque para a de Francisco Menezes. O humorista resolveu brincar com o caso, partilhando uma fotografia da jovem menor e insinuando que não teria ocorrido qualquer crime, e acabou por ser arrasado nas redes sociais.

Após críticas de famosos e internautas, Francisco pediu desculpa publicamente... mas arrependeu-se e eliminou a publicação.

No seguimento de todos os acontecimentos acima referidos, a atriz Isabel Abreu partilhou na sua conta oficial de Instagram uma mensagem que se tornou viral.

A atriz despiu-se para escrever nas costas um apelo de extrema importância: "Quando uma mulher é violada, somos todas", declarou, vendo a sua mensagem ser partilhada por centenas de pessoas.

