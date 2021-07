Eis que o momento por que tanto se esperava aconteceu. Esta quinta-feira, 1 de junho, o príncipe William e o príncipe Harry apareceram lado a lado para uma ocasião de grande importância e significado: uma homenagem à mãe, a princesa Diana, no dia em que esta completaria 60 anos de vida caso ainda fosse viva.

Os dois irmãos foram inaugurar uma estátua de bronze da progenitora, que estava a ser preparada há já quatro anos, nos jardins do Palácio de Kensington, antiga morada de Lady Di.

Ambos apareceram bem-dispostos e com um sorriso no rosto, não transparecendo assim o afastamento conhecido do público, sobretudo desde o 'Megxit', processo no qual Harry decidiu deixar o núcleo senior da realeza e sair do Reino Unido (vivendo numa primeira fase no Canadá e, posteriormente, Califórnia, Estados Unidos, onde habita atualmente).

William e Harry lembraram o "amor, força e caráter" da mãe, cuja vertente caridosa marcou a história da realeza e da humanidade. Não é por acaso que na estátua Diana surge a abraçar duas crianças, evidenciando desta forma o seu gosto por causas solidárias pelas quais batalhou nos últimos anos de vida.

Note-se que os últimos meses têm sido de distanciamento entre os irmãos. A situação piorou após a entrevista que Harry e Meghan Markle deram em março deste ano a Oprah Winfrey, onde fizeram várias acusações graves à realeza, entre elas as de racismo e desprezo pela saúde mental da duquesa de Sussex.

Por seu turno, Markle está envolvida num processo que está a ser investigado pelo palácio, depois de vários empregados que para ela trabalharam a terem acusado de bullying.

Segundo a imprensa internacional, os irmãos ter-se-ão reunido em privado já após o evento, mas não se sabe se os desentendimentos foram devidamente resolvidos.

Tendo sido ou não, a verdade é que as rotinas voltaram à normalidade uma vez que Harry já regressou aos Estados Unidos para junto da mulher e dos dois filhos - Archie, de dois anos, e a pequena Lilibet Diana, de um mês.

Tendo isto em conta, o Fama ao Minuto escolheu para a rubrica 'Foto da Semana' uma imagem de William e Harry juntos, pois não se sabe quando um momento assim se voltará a repetir.

O príncipe William e o príncipe Harry na chegada aos jardins do palácio de Kensington esta quinta-feira, dia 1 de junho, para a inauguração da estátua da princesa Diana.© Getty Images

