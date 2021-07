A estadia do príncipe Harry no Reino Unido foi, como se esperava, de curta duração. Depois de marcar presença na inauguração da estátua em memória da mãe, princesa Diana, que aconteceu ontem, o príncipe não tardou em fazer as malas para regressar aos Estados Unidos.

Esta sexta-feira, 2 de julho, foi fotografado no aeroporto onde apanhou o voo para Los Angeles.

Além das divergências com a família real, Harry teve urgência em despedir-se de Londres para voltar para os braços da mulher, Meghan Markle, que está de luto pela morte de um tio.

