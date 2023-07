Lourenço Ortigão e Kelly Bailey vivem, atualmente, numa 'bolha de amor'. O primeiro filho em comum do casal, o pequeno Vicente Blue, nasceu no passado dia 9 de julho, conforme anunciado pelos papás, já muito 'babados', nas respetivas redes sociais.

"09.07.2023. O primeiro dia das nossas vidas. Bem-vindo ao mundo, Vicente Blue", lê-se na legenda de uma imagem na qual posam os três.

Entretanto foram revelados pormenores sobre o bebé. Vicente nasceu com 3,750kg, segundo Nuno Graciano, amigo pessoal do ator. Este indicou igualmente que o menino tem uma "perfeita saúde" e que veio ao mundo via parto natural.

Vicente, segundo alguns admiradores dos artistas, será um nome com um significado especial. Isto porque era também o nome da personagem a que Ortigão deu vida na novela da TVI, 'A Herdeira', trama da qual Kelly também fazia parte, tendo sido nessa altura que os dois começaram a namorar.

Após as emoções vividas na última semana, Lourenço e Kelly estão agora em casa a aproveitar esta nova fase.

Tendo isto em conta, elegemos como 'Foto da Semana' a imagem que retrata o nascimento de Vicente Blue.

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey com o filho, Vicente Blue© Instagram_kellybaileyy

E, já que estamos a falar em bebés, esta semana destacou-se igualmente o anúncio feito por Matilde Breyner, que revelou estar grávida novamente, fruto do seu casamento com Tiago Felizardo. O casal aguarda a chegada de uma menina, um ano depois de terem perdido a sua primeira filha, uma vez que Matilde viu-se forçada a fazer um aborto devido a complicações de saúde com a bebé.

