Os últimos dias na vida de Paulo Vintém têm sido uma 'montanha russa' de emoções. Depois de no passado sábado, dia 30 de julho, ter anunciado o regresso da banda D'ZRT ao lado de Emundo Vieira e Cifrão, Vintém deu, pouco tempo depois, as boas-vindas à primeira filha, fruto da relação com Marta Melro.

"Ainda era dia 1 de agosto quando o nosso coração saiu do peito para se passar a chamar simplesmente Aurora", escreveu a atriz na legenda de uma publicação em que se pode ver a felicidade sentida pelos pais com a criança ao colo.

Recorde abaixo a fotografia que marca esta semana.

