Georgina Rodríguez partilhou esta semana uma nova e adorável fotografia da filha mais nova. A imagem encantou os internautas e deu muito que falar na imprensa cor de rosa e redes sociais, o que nos leva a elegê-la como a Foto da Semana.

Além de mostrar na perfeição o rosto da bebé Bella Esmeralda, de apenas três meses, a partilha da namorada de Cristiano Ronaldo revela ainda um pormenor que prendeu a atenção dos fãs.

Bella, de apenas três meses, já usa brincos nas orelhas, facto que gerou discórdia entre os internautas por ser, por si só, um assunto bastante debatido nos dias de hoje.

A filha de CR7 e Georgina, recorde-se, tinha um irmão gémeo, um menino, que morreu no momento do parto. Bella é a quinta filha do jogador português, que é ainda pai de Cristianinho, dos gémeos Eva e Mateo e da pequena Alna Martina - esta última, tal como Bella, resultado da relação com Georgina.

Recorde abaixo a imagem que marcou a semana:



© Instagram/Georgina Rodríguez

