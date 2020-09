José Carlos Pereira surpreendeu tudo e todos ao anunciar, através das redes sociais, que vai ser novamente pai, desta vez de uma menina, fruto da atual relação com Inês Góis.

E foi com uma imagem em que aparecem com caras de surpresa, a mostrar uma ecografia e com a 'barriguinha' em destaque, que o casal partilhou a boa-nova com o mundo.

Perante a partilha, foram muitas as mensagens que recebeu de vários fãs que fizeram questão de dar os parabéns ao casal e desejar as maiores felicidades.

Uma imagem única que destacamos na rubrica desta semana, elegendo assim a mesma como a Foto da Semana.

De referir que, entretanto, José Carlos Pereira esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, no programa 'Você na TV', e disse que quer assistir ao parto "sem dúvida nenhuma". Leia Também: José Carlos Pereira quer assistir ao parto "sem dúvida nenhuma"

O ator e médico já é pai do pequeno Salvador, de três anos, fruto da relação terminada com Liliana Aguiar.

Além de estar no ar na série 'Golpe de Sorte', da SIC, José Carlos Pereira está também focado na carreira que começou agora a construir na área da Medicina Estética. Leia Também: José Carlos Pereira cria conta profissional. "O novo caminho já começou"

