Há uma semana era dada a notícia da morte do príncipe Filipe, que a dois meses de completar o 100.º aniversário "morreu pacificamente" no Castelo de Windsor, onde se encontrava com a rainha Isabel II. O triste comunicado, avançado pela monarca, colocou, por outro lado, fim à distância que separava o príncipe Harry da realeza.

Depois da conturbada entrevista a Oprah Winfrey, onde ficaram explícitas as quezílias familiares, foi tempo de fazer as malas e embarcar rumo ao país natal. No passado domingo, apesar das penosas circunstâncias, deu-se aquele que era um dos momentos mais aguardados pelos admiradores da realeza: O regresso de Harry a Inglaterra.

Por essa razão, destacamos como Foto da Semana o momento da sua chegada, que não passou despercebido às lentes dos fotógrafos.

O duque de Sussex viajou sem a mulher, Meghan Markle, que por se encontrar em fase avançada da segunda gravidez foi aconselhada pelo médico a ficar nos Estados Unidos.

Quando chegou, Harry foi recebido por um segurança e foi levado para a sua antiga casa, a Frogmore Cottag. Sabe-se que, entretanto, esteve com uma das suas primas, a princesa Eugenie.

As últimas notícias a respeito do seu regresso aos EUA indicam que vai acontecer logo após o funeral do avô, uma vez que não quer permanecer muito tempo longe da companheira.

