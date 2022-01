Georgina Rodríguez viveu momentos de sonho no dia do seu 28.º aniversário, celebrado esta quinta-feira, dia 27 de janeiro.

A namorada de Cristiano Ronaldo viu estrear na Netflix o primeiro documentário sobre a sua vida, 'Eu, Georgina'. Novidade que a deixou a explodir de orgulho.

Mas engana-se se acha que as emoções fortes ficaram por aqui. A modelo, que está atualmente grávida de gémeos, concretizou ainda um desejo antigo ao celebrar esta data importante com Cristiano Ronaldo e os filhos no Dubai.

As imagens do momento em que Georgina soprou as velas e se emocionou ao ver que tinha como pano de fundo a sua imagem projetada nas icónicas torres da cidade dos Emirados Árabes Unidos foram reveladas nas redes sociais e foi entre elas que elegemos a Foto da Semana.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo com os filhos, Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo© Instagram_georginagio

