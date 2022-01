Estreou hoje, 27 de janeiro, o reality show de Georgina Rodríguez na Netflix. Esta é uma produção onde a modelo se dá a conhecer, sendo que no primeiro episódio tanto ela, como Cristiano Ronaldo, contam como nasceu o seu amor, bem como o início do relacionamento.

CR7 partilhou, inclusive, uma engraçada história relativa à primeira vez que os dois foram apanhados juntos pelos paparazzi, nomeadamente numa viagem à Disneyland em Paris.

"Eu tinha algumas perucas com cabelo verdadeiro em Madrid. As perucas de cabelo verdadeiro são melhores do que o meu cabelo. São incríveis. E eu disse: 'Muito bem'. Vou arriscar. Vou pôr a peruca, o cachecol, óculos de sol, e vamos à Disneyland", começa por contar o craque português.

"A certa altura, não me lembro em que atração estávamos, estávamos numa montanha-russa e a peruca escorregou para trás. Parecia que ia cair. Eu tentei agarrá-la, mas as pessoas estavam a olhar para mim, a ver se viam alguma coisa. A peruca saiu. E eu pensei: 'Vão apanhar-me'", continua.

"No final, voltei a pô-la, pus o cachecol. Esta zona é igual ao do meu pai, um pescoço comprido e uma maçã de Adão sobressaída. Começaram a dizer: 'É o Cristiano!' Começaram a falar comigo, a sorrir. É difícil enganar quem me conhece. Tinha de me disfarçar muito bem. Tinha de me disfarçar muito bem", acrescenta Ronaldo, não conseguindo disfarçar o riso.

"Se fosse hoje, voltaria a fazê-lo. Nesses momentos voltas a ser uma criança. Essas coisas, escondermo-nos como na escola. Quando damos o nosso primeiro beijo para o nosso amigo não ver. Diverti-me imenso porque estava com a rapariga com quem estava a namorar. Foi uma história espetacular. Foi um dos melhores momentos que a Gio viveu comigo. No início de uma relação, são momentos inesquecíveis", completou.

