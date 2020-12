O ano de 2020 fica recordado pelos acontecimentos mais marcantes e controversos e, a passos largos do fim, Charlene do Mónaco quis que a sua rebeldia falasse mais alto com um passo revolucionário para a realeza.

A mulher do príncipe Alberto deixou o mundo boquiaberto esta quarta-feira, dia 16, ao aparecer em público com um corte de cabelo estilo punk. Uma mudança radical que se destacou, sobretudo, pela cabeça rapada num dos lados.

O conceito idílio das princesas da vida real, em que vigora o romântico e o clássico, foi rompido com a rebeldia e gosto arrojado de Charlene.

As imagens correram a imprensa internacional e as redes sociais, onde conquistaram reações de espanto e mesmo de choque.

Charlene do Mónaco conquista assim o protagonismo na rubrica Foto da Semana com esta mudança de visual que ficará na memória.

Charlene do Mónaco na primeira aparição com o novo visual© Getty Images

