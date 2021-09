Cerca de dois meses depois de ter sido internado após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor, Amor', Rogério Samora continua sem alterações no seu estado de saúde.

O primo do ator continua a fazer, com frequência, atualizações sobre o internamento do artista e voltou a partilhar uma nova mensagem pública na madrugada desta quinta-feira.

"Dia 57. O tempo passa a correr e apesar de o estado de saúde do Rogério continuar com prognóstico reservado e não querer acordar, nós continuamos a acreditar no teu regresso, porque a fé e a esperança estão do nosso lado. Força Rogério, tu és dos fortes e vais vencer esta luta", disse.

